Per scrivere un messaggio d’amore ha usato vernice e imbrattato un angolo della Sanremo pedonale. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere per smascherare l’autore dell’atto vandalico in via Escoffier. La zona dovrà essere ripulita e l’operazione rischia di costare parecchio. Il graffitaro, che rischia una denuncia, ha scritto a caratteri cubitali sulla pietra “Perdoname yo te amo”: “Perdonami ti amo” in spagnolo. L’ipotesi più probabile è che la frase sia diretta a qualcuno che abita a Palazzo Roverizio, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.