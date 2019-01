Disputato nello scorso week end 4/6 gennaio al Palacairoli di Lainate (Milano), il Lainate International Youth Cup Categoria 13 anni (Nati 2006/2007/2008), trofeo amichevole giovanile che ha visto la partecipazione di 6 rappresentative nazionali: Italia, Svizzera, Regno Unito, le rappresentanze di Bolivia e Perù composte da atleti residenti in Italia oltre alla Selezione del Principato di Seborga organizzata dalla Federazione Calcistica del Principato di Seborga.

Nelle gare del girone eliminatorio disputate il Venerdì 4 e Sabato 5 Gennaio vittorie per 7 a 6 contro la Svizzera e ben 13 a 0 contro il Perù. Domenica 6 nella semifinale storica vittoria della Formazione Seborghina del Presidente Matteo Bianchini contro il Regno Unito per 5 a 3, mentre nella finalissima a dir poco incredibile e unica disputata contro l’Italia è maturata una sconfitta per 13 a 2 con la chiusura al secondo posto della competizione.