Nella foto: la scrittrice Paola Maccario, già Sindaco di San Biagio della Cima ed autrice di opere a carattere storico biografico.

Venerdì 21 dicembre, alle ore 17,30, nella Sala Polivalente comunale di Via C. Colombo, si terrà il quinto appuntamento con le presentazione di libri:sarà il turno de La carta del burro di Paola Maccario. Si tratta di una biografia di una giovane donna italiana, di padre ebreo e di madre cattolica, che abbraccia il periodo della seconda guerra mondiale, ambientato soprattutto nel Ponente Ligure: una donna guardata con pregiudizio, razziale e non solo perché madre senza essere sposata, capace di mantenere la famiglia da sola quando morirà il suo compagno.La presentazione del libro ci mostrerà uno spaccato di un’Italia che non c’è più, con pregiudizi e dolori ma pure con tanta solidarietà e gioia.L’opera viene presentata in anteprima nazionale proprio a Vallecrosia.

Il prossimo fine settimana a Vallecrosia, sulla pista di pattinaggio del solettone in Via C. Colombo, le associazioni cittadine hanno organizzato un “Villaggio Natalizio con parco giochi gonfiabili” aperto gratuitamente ai tutti bambini, l’appuntamento è nelle giornate di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 dicembre dalle ore 10,00 alle 18,00. Mercoledì prossimo 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle 20,45 presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia,si terrà il grande concerto delle corali di Vallecrosia, giunto ormai alla XI edizione, dal tradizionale titolo “Puer Natus”; i gruppi si esibiranno anche con brani cantati contemporaneamente da oltre 100 coristi. I partecipanti saranno quest’anno: la Corale Monte Caggio, il Coro Voci Bianche Fondazione Erio Tripodi, ilCoro Istituto Musicale G.B. Pergolesi, la Family Band Gospel Choir, la Corale San Rocco.Al termine del concerto l’Amministrazione comunale tramite la Pro Loco offrirà gratuitamente a tutti i presenti la cioccolata calda.