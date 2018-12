Nell’ambito della rassegna di iniziative culturali “Aspettando Il Natale” oggi, domenica 9 dicembre alle ore 16, il Salone Polivalente di Vallecrosia sito in Via C. Colombo solettone sud, ospita il concerto vocale e musicale “Natale nel Mondo” del Duo Albory.

Saranno eseguiti brani di diverse epoche, culture e lingue ma tutti riguardanti il periodo natalizio.

Le iniziative del Comune di Vallecrosia nell’ambito della rassegna sono tutte ad ingresso libero.