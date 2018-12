Un successo come non si vedeva da anni allo “Sclavi” di Arma di Taggia. Si è svolto ieri, 8 dicembre, un doppio torneo di calcio giovanile per i nati nel 2009 e nel 2010: 17 squadre partecipanti, più di 200 giovani calciatori impegnati sul campo, più di 30 partite e tanto divertimento. Come previsto dal regolamento federale non sono state stilate classifiche ma, per fermo volere della Dirigenza dell’Atletico Argentina, tutti i partecipanti sono stati al termine omaggiati con una confezione di prodotti tipici della nostra terra.

Alla premiazione ha partecipato anche il sindaco di Taggia Mario Conio, il quale non ha perso l’occasione di elogiare il lavoro dell’Atletico Argentina per il clima di festa e di positività che ha riempito lo “Sclavi”.

Dai vertici dell’Atletico Argentina fanno sapere che “la giornata è andata ben oltre le aspettative. Il torneo di ieri rappresenta solo un punto di partenza per nuove iniziative dedicate ai giovani calciatori. L’obiettivo è portare il Settore giovanile dell’Atletico Argentina a ricoprire un ruolo di vertice del panorama calcistico ponentino, così come tradizione ad Arma di Taggia. Siamo già al lavoro per i prossimi appuntamenti”.