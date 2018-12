Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Dolceacqua. Lutto nel paese dei Doria per la prematura scomparsa nella notte di Lorenzo Raimondo, 52 anni, impiegato, sposato e padre di un figlio. Era molto conosciuto in paese e ad Sanremo dove lavorava. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti e increduli gli abitanti del paese della Val Nervia.