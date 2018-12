Un gradito ritorno all’Auser Filo d’Argento di Imperia. Ancora una volta saranno ospitati i Carabinieri che saranno protagonisti di una conferenza sul tema “Prevenzione dei reati predatori in danno di persone anziane”.

Con i suoi consigli, i suoi suggerimenti e le sue esperienze che ci esporrà l’Arma dei Carabinieri ci metterà in grado di essere più preparati di fronte ai “mariuoli” che con i metodi più vari cercano di approfittare degli anziani. L’incontro avrà luogo martedì 4 dicembre alle 15.30 nel Salone del Centro sociale Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3 ad Imperia Oneglia. Tutti sono invitati a partecipare.