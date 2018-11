Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Savona, con l’appoggio di una squadra di Genova dotata di telecamera endoscopica da macerie, è intervenuta nei boschi di Millessimo (Savona) per salvare la cagnolina Tina rimasta incastrata all’interno di una tana di volpe. I vigili hanno dovuto scavare per riuscire ad allargare l’ingresso, raggiungere l’animale e portarlo in salvo. La cagnetta era fuggita dalle braccia del suo padrone.