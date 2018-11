Sabato 8 dicembre il Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, chiama a raccolta gli iscritti e i sostenitori di tutta Italia in Piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione “Prima gli Italiani – #dalleparoleaifatti”.

Dalla Provincia di Imperia partiranno decine di militanti, guidati dal Commissario Provinciale Alessandro Piana.

Lunedì 10 dicembre, alle 20.30, al Ristorante Marinella di Sanremo, il Commissario Provinciale e Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana organizza la cena di Natale della Provincia di Imperia, alla quale parteciperanno i vertici regionali del movimento.

Saranno presente il Segretario Nazionale e Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Onorevole Edoardo Rixi, il Presidente della Lega Ligure, Senatore Francesco Bruzzone, il Vicesegretario Nazionale del Carroccio, Onorevole Flavio Di Muro, la Vicepresidente di Regione Liguria, Assessore Sonia Viale, gli Assessori Regionali Stefano Mai e Andrea Benveduti, il Consigliere Regionale Paolo Ardenti, oltreché gli Onorevoli Paolo Ripamonti, Sara Foscolo, Lorenzo Viviani e la Senatrice Stefania Pucciarelli.

La cena sarà un momento conviviale e di condivisione, nel quale gli Amministratori Locali e i Parlamentari leghisti potranno confrontarsi con gli iscritti.

Per partecipare all’evento basterà fornire le proprie generalità e versare la quota di adesione pari a euro 35,00.

Per le prenotazioni rivolgersi presso le diverse Sezioni territoriali ai seguenti recapiti telefonici:

Sez. Arma di Taggia: 348/6421266

Sez. Bordighera: 389/1131311

Sez. Imperia: 329/8111540

Sez. Sanremo: 339/3306566

Sez. Val Nervia-Val Verbone: 329/6022421

Sez. Ventimiglia: 340/5474044