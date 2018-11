Per il quinto inverno di fila la Statale 20 ha il senso unico alternato per il semaforo del tunnel del Tenda. gli automobilisti continueranno a incolonnarsi per 25 minuti ai due ingressi della galleria. La percorrenza della strada è allungata dal semaforo fra Airole e Trucco per lavori e da un ulteriore semaforo posizionato a tempo indeterminato sul rettilineo oltre Breil. Il tempo di percorrenza fra Ventimiglia e Limone vanno da 1 ora e 20 minuti fino a 1 ora e mezza, per soli 57 km, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.