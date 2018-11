Sono davvero tanti gli appuntamenti organizzati sul territorio provinciale in occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne” del 25 novembre.

L’intento è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni della donna dal punto di vista culturale e sociale e favorire il dibattito e la riflessione sulle tante violenze fisiche e psicologiche che le donne subiscono ancora.

A tutti gli eventi partecipa il Centro Antiviolenza ISV.

Dopo l’appuntamento di sabato 17 novembre a Palazzo Roverizio per la presentazione del libro di Caterina Grisanzio “Pistole cariche, immagini e stereotipi nella pubblicità in un’ottica di genere”, ecco gli altri eventi in programma:

– oggi (martedì 20 novembre), ore 16.30, Forte di Santa Tecla, Sanremo: incontro dal titolo “Rosso come un fiore”. Interverranno il Vicesindaco Costanza Pireri, la Consigliera di Parità Regionale dott.ssa Laura Amoretti e l’avv. Agata Armanetti. Moderatrice avv. Ersilia Ferrante, Vicepresidente del Club per l’Unesco di Sanremo. Evento organizzato dal Club per l’Unesco di Sanremo

– giovedì 22 novembre, ore 15.20, portico del Palazzo Comunale di Ospedaletti, Via XX Settembre: Flash Mob a cura di Happiness Asd di Ospedaletti. Ore 15.30 inaugurazione della panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza, a seguire incontro sul tema della violenza di genere in Sala Consiglio. Evento organizzato dal Comune di Ospedaletti, in collaborazione con lo Zonta Club di Sanremo e l’Associazione PENELOPE

– sabato 24 novembre, ore 21, presso LA PICCOLA (ex scalo merci) di Ospedaletti: nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Ospedaletti, l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E.- Donne del Ponente per le Pari Opportunità, propone “PERÒ MI VUOLE BENE. . .” con la partecipazione del maestro Gianni Martini e della cantante Valentina Gallinella

– domenica 25 novembre, ore 10, partenza con ritrovo in corso Salvo D’Acquisto (fronte bar SUD-EST) e arrivo in piazzale Pian di Nave (Forte Santa Tecla): “Noi… Insieme” camminata non competitiva per dire NO alla violenza sulle donne. Evento organizzato da FIDAPA di Sanremo

– domenica 25 novembre: la Polizia di Stato allestirà gazebo rappresentativi della campagna “Questo non è amore” per distribuire materiale informativo. Nella mattinata il gazebo verrà allestito all’interno dei magazzini Leclerc di Arma di Taggia mentre nel pomeriggio sarà in corso Matteotti a Sanremo

-domenica 25 novembre: l’associazione Zonta Club di Sanremo distribuirà a Sanremo e ad Arma di Taggia sacchetti per il pane con un messaggio per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne

-domenica 25 novembre, ore 18, Palazzo del Parco Bordighera: convegno “La conoscenza contro la violenza, la denuncia protegge te e i tuoi figli”. Seguirà lo spettacolo teatrale “Madame Chrisantheme” evento organizzato dallo sportello NOI 4 You di Bordighera con la partecipazione dello Zonta Club di Ventimiglia- Bordighera

– giovedì 29 novembre, ore 16, Ventimiglia, Sala Sant’Agostino: incontro “Cinture rosse: il ruolo delle arti marziali nella prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne” organizzato dallo Judo Club di Ventimiglia. L’incontro fa parte del Progetto “Cinture rosse” grazie al quale tutte le bambine, ragazze e donne potranno frequentare gratuitamente corsi di judo, karate e jiu-jitsu per una/due settimane. Lo Judo Club Ventimiglia è società ideatrice dell’iniziativa che al momento è stata accolta anche dal comitato territoriale della UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e dal Comitato regionale Liguria settore Judo della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e verrà estesa all’intera provincia di Imperia e anche a tutta la regione per le società affiliate

-venerdì 30 novembre, Biblioteca Civica corso Regina Margherita, Ospedaletti: presentazione del libro “Donne Dentro” di Monica Lanfranco. Dialoga con l’autrice l’avvocata Valentina Lugarà. Evento organizzato dal Comune di Ospedaletti in collaborazione con lo Zonta Club di Sanremo e l’Associazione PENELOPE

– sabato 1° dicembre, ore 11, Hotel Corallo di Imperia: La FIDAPA sezione di Imperia organizza, in collaborazione con la Consigliera regionale di Parità Regionale dott.ssa Laura Amoretti e con la partecipazione del Centro Antiviolenza ISV, un incontro per inaugurare il “Viaggio delle scarpette rosse”. Il progetto prevede la vendita di foulard raffiguranti le scarpette rosse realizzato per tale occasione dall’atelier Dafne di Sanremo. Il ricavato verrà utilizzato, attraverso la collaborazione di Costa Crociere, per l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenza e quindi a favore di un percorso di autonomia e fuoriuscita da una situazione di violenza

– venerdì 14 dicembre, ore 21, al Teatro Comunale di Ventimiglia “MOI” spettacolo teatrale sulla tragica vicenda della scultrice Camille Claudelle, scritto da Chiara Pasetti e interpretato dalla nota attrice Lisa Galantini. Evento organizzato dall’associazione PENELOPE, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità di Ventimiglia ed inserito nel calendario ufficiale della stagione teatrale di Ventimiglia.