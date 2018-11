L’Associazione Sanremo Lirica organizza un Concerto d’Opera, domenica 25 novembre al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Il concerto “Opera in Fiore” prevede l’intervento di tre solisti lirici accompagnati dal pianoforte. Si tratta del primo concerto organizzato dalla neonata Associazione Sanremo Lirica, che ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura operistica a Sanremo e in Liguria. “Stiamo lavorando alla costruzione di un progetto molto articolato – spiega il Presidente Cesare Depaulis, direttore d’orchestra – che ha l’obiettivo di far rinascere la lirica a Sanremo in forma istituzionale e non occasionale. Per questo stiamo cercando di coinvolgere Istituzioni e Aziende private, in modo che l’intera Città venga interessata. Questo concerto inaugurale non ha quindi solamente lo scopo di battezzare la nascita dell’Associazione, vuole anche promuovere questo progetto di risveglio culturale e gettare le basi affinché ciò accada”.