Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Diego Vianello, 47enne ex agente della polizia italo-francese a Ventimiglia, finalista al “World Sushi Cup 2018” di Tokyo, racconterà la sua esperienza a “Mi manda RaiTre”. Negli ultimi anni Vianello è diventato un apprezzato sushiman e le sue scelte di vita hanno colpito gli autori del programma di Salvo Sottile. Vianello domattina intorno alle 10 negli studi Rai avrà 15 minuti a lui dedicati. “Preparerò lo stesso piatto di Tokyo, che mi è valso l’8° posto mondiale: Edomae” dice Vianello a Daniela Borghi su “La Stampa”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)