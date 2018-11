Il Gruppo dei 100 comunica il rinvio della presentazione di Sergio Tommasini come candidato sindaco del centrodestra dopo la polemica nata tra Lega e Forza Italia a livello nazionale

In merito alle fibrillazioni politiche all’interno del Centrodestra a livello nazionale, è il Gruppo dei 100 a prendere la parola ed a fare chiarezza:

“Sergio Tommasini si è candidato perchè ama Sanremo, e vuole mettere tutte le sue competenze e ed esperienze al servizio di un grande progetto per la nostra città. La sua candidatura – proseguono i 100 – nasce dal progetto civico del Gruppo dei 100 ma va oltre, e si inserisce pienamente nel Centrodestra.

Per questo, per rispetto nei confronti della normale e legittima dialettica interna alle forze della coalizione a livello nazionale, abbiamo ritenuto di rinviare la conferenza stampa in programma domani sabato 17 novembre, che sarà aggiornata al più presto. Abbiamo pieno rispetto per le dinamiche nazionali dei partiti, e attenderemo le loro decisioni nazionali. Ma il nostro progetto – prosegue il Gruppo dei 100 – va avanti ed è sempre più forte perché mette al primo posto la città e il suo futuro”.