Bordighera la Giunta Ingenito ha predisposto nei giorni scorsi il calendario delle manifestazioni Natalizie 2018 nella città delle palme ecco di seguito gli eventi previsti

Grande Presepe di Natale,a cura di Fulvio Debenedettì (data di inizio e luogo da definire).

Sabato 1 dicembre, Palazzo del Parco, ore 21.00, 15° Rassegna Cori…sotto le Stelle, organizzata dall’Assocìazioneculturale “Voci e note sotto le stelle” di Borghetto San Nicolò. Kermesse di cori con repertorio di genere vario.

Domenica 2 dicembre, Lungomare Argentina, dalle 8.00 alle 19.00 avrà luogo Bordighera, Città d’Arte, MostraMercato di Antiquariato 9 Collezionismo.

Giovedì 6 dicembre, Palazzo del Parco, ore 17.00, L’ Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Due romanticitedeschi. Direttore: Georgios Balatsinos; pianoforte: Alice Muller. In programma: F. Mendelssohn, Concerto n°1 in SolMinore op. 25 per pianoforte e orchestra; C. M. von Weber, Sinfonia n°2 in Do Maggiore. Ingresso: intero € 15,00; ridotto€ 12,00. I biglietti si acquistano nel luogo del concerto a partire dalle ore 15.30, oppure online sul sito della fondazione www.sìnfonicasanremo.it

Sabato 8, domenica 9 dicembre, Centro Storico, dalle ore 8.00 alle 20.00, Mercatino di Natale a cura dell’Associazione U Risveiu Burdìgotu. Bancarelle di prodotti tipici ed artigianali e vendita di caldarroste.

Sabato 8, domenica 9 dicembre, Chiesa Anglicana, nell’ambito del Consorzio del Ponente “|n Riviera”: U Natale da chi. Le tradizioni e i sapori delle feste. Sabato 8 dalle ore 10.00 alle ore 22.00: inaugurazione e taglio del nastro; presentazione dei prodotti De. Co; presentazioni librarie; eventi di carattere gastronomico e proiezioni. Domenica 9 dalle ore 10.00 alle ore 15.00: presentazioni librarie; eventi gastronomici; aperitivo dello chef ed altri eventi ancora.Intrattenimenti musicali con i Taità, OPS Original Primitive Sound e Oggìtani. Il programma dettagliato è disponibile sudepliant specifico.

Da sabato 8 dicembre presso lo Sportello Informazioni Turistiche sito in Via Vittorio Emanuele 172 (in prossimità deiGiardini del Palazzo del Parco) sarà posizionata una grande Buca delle Lettere per ricevere le letterine, corredate dai disegni natalizi, che i nostri bimbi scriveranno a Babbo Natale. I disegni e le letterine più originali saranno premiate indata da definire, alle ore 16.00, nei giardini del Palazzo del Palazzo del Parco, nell’ambito della Befana Bordigotta(in caso di maltempo la premiazione avrà luogo in Sala Rossa).

Da domenica 9 a venerdì 14 dicembre, Cinema Zeni e Cinema Olimpia, in collaborazione con il Comune di Bordighera, l’Associazione Decima Musa presenta: Ponente International Film Festival. Concorso per giovani critici cinematografici nelle scuole e, con tempo favorevole, sfilata di cani giovedì 13 dicembre alle ore 10.30 nei Giardini del Palazzo del Parco. Un concerto per iniziare, e cinque giorni di cinema internazionale full immersion per parlare diavventura, natura, temi sociali e creature grandi e piccole. Ospiti, eventi, dibattiti, proiezioni, film inediti, prime visioni, e incontri con le scuole, tutto per un certo cinema ricco di fascino, umorismo ed eleganza. Proiezioni del mattino: dalle10.00 alle 13.00 (circa); proiezioni pomeridiane: dalle 17.30 alle 20.00; proiezione serale: dalle 21.00. Info:3473962777— 3385494827- 335437068

Domenica 9 dicembre, Borghetto San Nicolò, Via G. Mameli (accanto all’ex. ufficio postale) visitabile tutti i giornidalle 10.00 alle 18.00, XIX edizione dei Presepi sotto le Stelle a cura dell’Associazìone culturale Voci e note sotto lestelle. Domenica 13 gennaio, alle ore 15.00, sempre nello stesso luogo: premiazione di tutti i presepi. (vedi appuntamento del 73 gennaio).

Giovedì 13 dicembre, Palazzo del Parco, ore 9.30 e ore 11.00, L’ Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Voci delNatale: musiche e canti natalizi. Concerti riservato alle scuole. Direttore: Massimo Merone; Coro: “Voci del Cuore” dellaScuola Primaria E. de Amicis dì Bordighera. Ingresso: intero € 5,00; ridotto € 3,00. I biglietti ‘si‘écquistano nelle ore mattutine del giorno del concerto, oppure online sul sito della fondazione www.sìnfonicasanremo.it

Venerdì 14 dicembre, Palazzo del Parco, ore 9.30 (ingresso riservato alle scuole) e ore 15.00 (aperto a tutti) L’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Voci del Natale: musiche e canti natalizi. Direttore: Massimo Merone;Coro: “Voci del Cuore” della Scuola Primaria de Amicis dì Bordighera. Ingresso: intero € 5,00; ridotto € 3,00. | biglietti siacquistano nel giorno del concerto, oppure online sul sito della fondazione www.sinfonìcasanremo.ìt

Sabato 15 dicembre, Palazzo del Parco, ore 21.00, La Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della Luna presentaTaxi a due piazze, due atti comicìssimì di Ray Cooney, in cui il protagonista, ricco di fantasia e molto intraprendentepianifica una doppia vita affettiva. Una serie di imprevisti lo faranno restare a mani vuote. Ingresso € 7,00

Domenica 16 dicembre, Centro cittadino, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, BordiChristmas 2018, organizzata dallaConfcommercio di Bordighera che, per l’occasione, diventerà la grande isola del Natale con chiusura al traffico veicolare della città. Una giornata dedicata allo shopping natalizio, ma ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e prelibatezze natalizie.

Domenica 16 dicembre, Palazzo del Parco, ore 17.00, Saggio di danza dell’Associazione sportiva A.S.D. Dance Art Pro]ect in collaborazione con la SPES di Ventimiglia. Biglietti: € 10,00; Info: 3477551476 – asdemotìon@yahoo.it

Martedì 18 dicembre, Chiesa Anglicana, ore 20.30, Concerto con canti e musiche dal titolo Aspettando il Natale.Tenore: Gaetano Labalestra; pianoforte Vincenzo Caso. Grandi musiche per un caloroso e cordiale saluto per il SantoNatale.

Giovedì 20 dicembre, Palazzo del Parco, ore 17.00, L’ Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Canti dellatradizione natalizia. Direttore: Giancarlo De Lorenzo; vocalist: Monia Russo. Ingresso: intero € 15,00; ridotto € 12,00. Biglietti si acquistano nelle ore mattutine del giorno del concerto, oppure onìine sul sito della fondazionewww.sìnfonìcasanremo.it

Venerdì 21 dicembre, Palazzo del Parco, ore 21.00, La Croce Azzurra di Vallecrosìa propone uno Spettacolo di danza classica con ]a Scuola Il Cigno Nero. Ingresso € 10.00, con possibilità di prevendita presso la scuola medesima, avente sede a Vallecrosìa in Via Col. Aprosìo 516. Info: 3338656520.

Sabato 22, domenica 23 dicembre Sala Rossa e Teatro Palazzo del Parco L’ ASD CSEN Professional Dance diBordighera vi propone la Sesta Edizione di Weekenddance (we can dance). Due giorni di stage, con insegnanti del

mondo del teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di danza della provincia d’lmperia e non solo. Gli stage e la rassegna sono a pagamento. Info stage e rassegne: 3497809438-3495744867.

Lunedì 24 dicembre, Centro Città, ore 15.30, Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Concertoin forma itinerante con musiche del repertorio popolare e natalizio. Direttore: Luca Anghinoni.

Lunedì 24 dicembre, Porto Turistico, ore 17.00 arrivo di Babbo Natale Sub in collaborazione con il Centro Sub Rivieradei Fiori. Babbo Natale arriva dal mare e porta caramelle e cioccolata calda e tutti i bambini.

Lunedì 24 dicembre, Piazza Padre Giacomo Viale – Bordighera Alta, dalle ore 17.00, Foegu du Bambin. Come tuttigli anni l’Associazione U Risveiu Burdìgotu nel giorno della Vigilia di Natale accenderà in piazza Padre Giacomo Viale il tradizionale Foegu du Bambin. Distribuzione di cioccolata calda e dolcetti al termine della Messa di Mezzanotte.

Da Lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio, Sasso di Bordighera, Sagrato della Chiesa dei Santi Pietro Paolo,Accensione del tradizionale fuoco natalizio. La sera del ventiquattro, distribuzione di salsicciotti e cioccolata caldaall’uscita della Santa Messa di Mezzanotte.

Venerdì 28 dicembre, Palazzo del Parco, ore 17.00, L’ Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Le QuattroStagioni di Antonio Vivaldi. Direttore e solista: Xenia Miles Ingresso libero. Info: www.sinfonìcasanremo.it

Venerdì 28 dicembre, ore 21.00, Concerto della Corale Monte Gaggio. La formazione, diretta da Gabriele Cassini,presenta un repertorio di canti tradizionali natalizi religiosi, popolari italiani e internazionali, insieme ad altre canzonitradizionali folkloristiche dialettali, italiane e internazionali, sia in versione polifonica che accompagnate dalle fisarmoniche.

Venerdì 1 gennaio 2019, Palazzo del Parco, ore 17.30, Inaugurazione del 34° Inverno Musicale, Concerto diCapodanno. “ L’Orchestra si diverte”. Orchestra Sinfonica di Bordighera. Direttore: Massimo Dal Prà. Musiche di J.Strauss, G. Verdi, L. Anderson. Ingresso € 5,00. Biglietti acquistabili esclusivamente nel giorno del concerto al Palazzo del Parco, delle ore 14.00. |] programma completo dell‘lnverno Musicale è disponibile su dèpliant specifico, in distribuzione all’ufficio informazioni turistiche e negli esercizi commerciali.

Giovedì 3 gennaio, Palazzo del Parco, ore 21.00, la Chiesa Evangelica Novità di Vita di Bordighera, dopo il successodelle edizioni precedenti, presenta lo spettacolo del gruppo Livingospel. Verranno proposti brani di gospel classico e moderno in lingua inglese e italiana. Solista: Patrizia Borlotti. Direttore: Franco Muggeo.

Venerdì 4 gennaio, Palazzo del Parco, ore 18.00, Note per il nuovo anno. Concerto della Banda MusicaleBorghetto S. Nicolò, Città di Bordighera. Musiche tradizionali, originali e trascrizioni per iniziare l’anno musicale nel migliore dei modi. Generazioni diverse unite in un linguaggio universale per un messaggio di serenità e gioia. Direttore:Luca Anghinonì.

Domenica 6 gennaio, Lungomare Argentina, dalle 8.00 alle 1900 avrà luogo Bordighera, Città d’Arte, MostraMercato di Antiquariato e Collezionismo

Domenica 13 gennaio, Via G. Mameli (accanto all’ex. ufficio postale) Premiazione della XIX edizione dei Presepisotto le stelle, a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (vedi appuntamento del 9 dicembre).

Mercoledì 16 gennaio, Palazzo del Parco, ore 10.30 la Produzione Anfiteatro presenta Un dito controi bulli con NayaDedemailan, drammaturgia e regia Giuseppe Dibello, musiche dal vivo Luca Visconti. Lo spettacolo, che trae ispirazioneda “Il dito magico” di Roald Dahl racconta la storia di una bambina che possiede un involontario ma straordinario potere

che si concentra tutto nel suo dito indice. Se assiste ad ingiustizie o ne è lei stessa vittima, oplà, il suo dito magicocolpisce, con conseguenze sempre imprevedibili. Dedicato al pubblico dei nove ai dodici anni. Ingresso € 6.00

Domenica 20 gennaio, ore 16.30, Palazzo del Parco, 34° Inverno Musicale di Bordighera, Concerto di musicalirica: Le più belle arie da La Traviata di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo propone la musica di quella che forse è l’operapiù popolare di Giuseppe Verdi, con accompagnamento di un quintetto e pianoforte ed artisti in costume, nonchè lapresenza di una voce recitante che contribuirà a ricreare il caratteristico ambiente di questa grande opera. Violetta,

Magdalena Elizabeth, soprano; Alfredo, Dangelo Dìaz, tenore; Germont, Carlo Prunali, baritono; voce recitante, Loredanade Flaviìs ]] programma completo dell’/nverno Musicale è disponibile su dépliant specifico, in distribuzione all’ufficioinformazioni turistiche e negli esercizi commerciali.

Domenica 27 gennaio, Palazzo del Parco, ore 17.00, l’Associazione Liber Theatrum in occasione della Giornata dellaMemoria 2019 presenta “Italiani brava gente”. Si dice”ltalianì brava gente, ma è sempre stato così? Un viaggio a ritrosonella storia d’Italia per capire e scoprire cosa successe nel nostro paese all’indomani della promulgazione delle leggirazziali nel settembre del 1938, tra indifferenza e complicità.