In rettifica a quanto rilevato dal Consigliere Pallanca in data odierna, desidero comunicare che l’Assessore Baldassarre non era presente nel corso della discussione della delibera relativa al calendario delle manifestazioni natalizie. Si è trattato di un mero errore materiale di trascrizione, che è già stato rettificato con delibera del 15 novembre.

Vittorio Ingenito​