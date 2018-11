A Taggia l’emergenza idrica proseguirà almeno fino a lunedì 12. Per 5 mila persone che abitano a nord del cimitero l’acqua non sarà ancora potabile e l’uso alimentare dovrà avvenire dopo bollitura. Il superamento dei parametri è relativo ai campioni prelevati nella vasca Teglie e alla fontanella del cimitero comunale. Per venire incontro ai cittadini sono state collocate due cisterne di acqua potabile nell’ex mercato coperto di Taggia ed alla scuola elementare Soleri, come scrive Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.