Domani, venerdì 9 novembre e sabato 10, una delegazione di sette operatori di aziende estere del settore dell’agroalimentare incontreranno venti aziende liguri nell’ambito di Olioliva 2018, che si terrà a Imperia fino a domenica 11. L’iniziativa è organizzata da Liguria International, in collaborazione con PromoRiviere di Liguria, l’azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. “I sette operatori – spiega il presidente di Liguria International Ivan Pitto che accompagnerà la missione – provengono da Corea, Polonia, Francia e Germania, tutti mercati potenzialmente molto interessanti per le nostre aziende del food”. Per domani è stata organizzata per le aziende liguri una fitta agenda di appuntamenti per un totale di circa 200 incontri b2b. Sabato 10 gli operatori esteri, oltre a visitare Olioliva 2018, saranno accompagnati all’interno delle aziende e potranno così entrare direttamente in contatto con alcune tra le più interessanti realtà produttive della nostra regione”.