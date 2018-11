La recente mareggiata ha danneggiato per milioni di euro il litorale in Liguria. Alla luce di ciò ci si domanda se sia davvero il caso di costruire una nuova lussuosa villa ad un’altezza di 4 metri dal livello del mare, al Giunchetto, tra Bordighera e Ospedaletti. “L’attuale ristorante non è stato colpito dal maltempo e si trova ad una quota di 2,5 metri sul livello del mare. La baia del Giunchetto è protetta da maestrale e levante, esposta eventualmente solo allo scirocco” dice il progettista Sergio Maiga a Giulio Gavino su “La Stampa”.