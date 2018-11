Tra i 69 artisti selezionati dalla commissione RAI, che sosterranno l’audizione live lunedì 12 dicembre nella sede Rai di Via Asiago a Roma, ci sono anche Frances Alina e Raphael, entrambi presentati da Platonica.

Frances Alina Ascione, classe 1992, ha da poco pubblicato per la medesima etichetta il suo primo singolo “Nomentana”, già in rotazione radiofonica su Radio2 Indie, presentando in questa prima parte di selezioni per “Sanremo Giovani” il brano “Forse Mi Va”, scritta insieme a Zibba e Marco Rettani.

Nonostante sia giovane, l’esperienza di Frances Alina non è da poco: nel 2016 partecipa a “The Voice of Italy” nel team di Emis Killa arrivando in semifinale, dalla scorsa stagione è “Resident Singer” della “Social Band” della trasmissione radiofonica “Radio2 Social Club” ed è corista di Calcutta nelle prime due date dell’ “Evergreen Tour”, allo stadio di Latina e all’Arena di Verona.

Raphael, ligure di origini nigeriane, nella musica c’è già da molto tempo e ha deciso di intraprendere, insieme a Platonica, un nuovo percorso.

È senza dubbio uno dei massimi esponenti italiani nella musica Reggae, avendo calcato palchi importanti come il Rototom Sunsplash, prima con gli Eazy Skankers con i quali ha inciso due album, poi da solo.

Nel 2013 esce infatti il suo primo disco solista “Mind vs Heart”: ne segue un tour che lo porta in 15 paesi in tutta Europa e Sud America, aprendo nel 2015 il concerto all’Autodromo di Monza di Manu Chao davanti a 40mila persone.

Nel 2016 pubblica “Raggae Survival”, il secondo disco solista che contiene collaborazioni di rilievo, tra cui quella con Lion D.

Si presenta ora per questa prima parte di selezioni per “Sanremo Giovani” con il brano “Figli Delle Lacrime”, scritto insieme a Zibba e Marco Rettani.