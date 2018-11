“ACCADEMIA DEI GENITORI E DEGLI INSEGNANTI”

A CURA DELLO LO SPORTELLO DI ASCOLTO NOI4YOU – CON LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI CAMPOROSSO

9 NOVEMBRE – PALABIGAUDA – ORE 20.30

TERZO INCONTRO

“Lo sviluppo del cervello morale”

“Non ci sono più i bambini di una volta!”

“I giovani di oggi non hanno rispetto! Ai miei tempi….”

E’ così che pensiamo quando ci rivolgiamo alla descrizione della società moderna, crediamo fortemente che il senso morale della vita non sia più forte come quello di un tempo… ma se lo pensiamo in generale un po’ tutti come mai è così difficile cambiare?

Di questo e molto altro parleremo venerdì, durante il terzo appuntamento all’Accademia dei genitori e degli insegnanti.

Come si sviluppa il cervello ed il senso morale? Cosa dovranno fare i genitori per migliorare le prestazione dei propri figli? Come potrebbero lavorare gli insegnanti per favorire l’apprendimento e la memorizzazione dei propri ragazzi?

Insegnare ai bambini dei buoni valori può essere una delle più grandi sfide dell’essere genitori, anche perché i valori morali possono essere complessi e astratti al momento di spiegarli a un bimbo.

Sono essenziali per il corretto sviluppo della persona, permettono di orientarsi di avere sani obiettivi, ci motivano a fare cose utili per noi e per la società, aumentano l’autostima e la prosocialità.

Vi aspettiamo dunque all’incontro dal titolo “lo sviluppo del cervello morale” alle ore 20,30 di venerdi 9, presso il Salone Palabigauda di Camporosso.

La serata sarà tenuta dalle psicoterapeute Dottoressa G. Donà e Dr.ssa P. Sciolla volontarie dello Sportello d’Ascolto e aiuto Noi4you con sede in Bordighera presso la Croce Rossa.

Per sostenere le spese dello Sportello si chiede un’offerta minima di € 5,00 ad incontro.

Portate con voi i vostri bambini perché le volontarie hanno preparato GRATIS un laboratorio per sviluppare le intelligenze multiple per tutti i bambini!

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera:

Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 – il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.