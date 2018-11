La squadra dei volontari della Protezione civile di San Bartolomeo al Mare, guidata da Enzo Campagna, è intervenuta su indicazione dell’ufficio tecnico e sotto la supervisione dell’assessore Giovanni Barreca, per contribuire a pulire la passeggiata a mare che nei giorni scorsi ha subito i maggiori danni a causa della mareggiata.

L’intervento è servito per la ripulitura di alcuni punti più critici e verrà completato nei prossimo giorni anche con l’aiuto di aziende specializzate: “Pian piano stiamo tornando alla normalità – spiega il Sindaco Valerio Urso -. Voglio ringraziare tutti coloro che in questi giorni si sono adoperati senza sosta, tutti i volontari in modo particolare”.