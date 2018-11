Ventimiglia si stanno diffondendo a macchia d’olio le segnalazioni di cittadini in merito a furti con spaccata,dei finestrini, di auto in diverse zone della città.

In pratica,il o i malintenzionati, spaccano uno dei finestrini dell’auto e rubano quello che trovano all’interno dell’abitacolo il bottino può essere utilizzato per scambi con droga ecc…

In via Tacito dove le auto danneggiate sarebbero 2,Via Ruffini in questo caso un video individuerebbe i responsabili e in Via Dante. Usiamo il condizionale perché al momento conferme ufficiali non ve ne sono l’allarme corre sui social come sempre più spesso accade.

I cittadini come fanno ormai da tempo chiedono a gran voce più controlli per questi fenomeni di microcriminalità ( ufficialmente però i reati sono in calo in Provincia).