Prenderà il via il 15 novembre, presso la Confartigianato a Sanremo, un corso di formazione per i lavoratori e i datori di lavoro che intendano conseguire il patentino di abilitazione al montaggio e smontaggio di ponteggi (durata totale 28 ore). Previsto anche il relativo aggiornamento che deve essere effettuato ogni 4 anni.

Tra i successivi corsi in programma ci sarà quello denominato “Dipendenti in Azienda” (rischio basso, medio ed alto), e l’aggiornamento che va effettuato ogni 5 anni. La formazione consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio, i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare per fine di tutelare la propria sicurezza e salute, e quella dei colleghi.

Sarà poi organizzato anche un corso per la “Conduzione in sicurezza dei muletti” ed il suo aggiornamento quinquennale, relativo all’utilizzo in sicurezza di carrelli ed attrezzature semoventi. La formazione comprende sia una parte teorica sia una parte pratica.

Sulla scia del successo riscontrato nella sessione primaverile, sarà inoltre organizzato il corso di formazione “PES/PAV/PEI – CEI 11-27”, riguardante la sicurezza nei lavori sotto o fuori tensione, rivolto a tutte le imprese di impiantistica elettrica e a quelle che nella propria attività ne vengono in contatto.

Le lezioni si terranno presso la sede provinciale in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. I corsi vengono svolti in orari che si possano conciliare con il lavoro quotidiani e prevedono sempre il rilascio di un attestato finale.

Per informazioni o iscrizioni ai vari corsi è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524523, recandosi direttamente presso gli uffici in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, o inviando una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it