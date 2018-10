Il barista professionista ha un obiettivo: preparare una tazzina di espresso, un cappuccino, un filter coffee o un drink a base di caffè nel migliore dei modi, con un prodotto ed un servizio che rendano il cliente del tutto appagato. Ne parliamo sempre: qualità dei prodotti, competenza dell’operatore, scelta e uso corretto dell’attrezzatura sono operazioni indispensabili che fanno l’eccellenza.

Oggi CNA propone una serie di seminari dedicati a tutti coloro che amano il caffè, professionisti e non, per scoprirne i principali aspetti della cultura, dalle origini, all’assaggio, fino ai metodi di preparazione professionali, grazie alla conoscenza specifica offerta da esperti professionisti del settore.

Si terrà dunque lunedì prossimo, 5 novembre alle ore 18.30, presso la Sede CNA di Sanremo in Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo) la presentazione dei corsi, nati in collaborazione con COFFEEL QUALITY COFFEE EXPERIENCE, artigiani esperti del settore caffè a Ventimiglia: le lezioni si svolgeranno nella loro neonata sede in VIA XXV Aprile 4.

Programma dei seminari

Il buon caffè: che cos’è e come si fa

Scoprire la meraviglia della pianta, del fiore ed il profumo del frutto del Caffè ed apprezzare il prodotto a partire dalla conoscenza del suo territorio di Origine sino ai segreti della sua preparazione.

L’artigianalità dell’espresso italiano

Riconoscere le caratteristiche, sperimentare i parametri utili per riconoscere l’espresso perfetto e vivere l’esperienza dello scoprire a fianco di un torrefattore le differenze tra le varie miscele.

L’arte del cappuccino italiano

Scegliere i giusti ingredienti per preparare un cappuccino a regola d’arte, curare il suo aspetto e sperimentare differenti tipologie di latte, gestendo correttamente il trattamento termico nella preparazione del prodotto.

BREWING: che cos’è

Conoscere i vari metodi di estrazione del caffè (infusione, filtro…), le differenze fra i vari strumenti e le varie tecniche utilizzate.

Tradizione della vera moka italiana e brewing (confronto e similitudini)

Scegliere la caffettiera, scoprire le caratteristiche che deve assolutamente avere e conoscere le origini e la storia del metodo più usato in casa dagli Italiani per preparare il caffè, confrontato a quelli più internazionali.

Una esperienza dedicata non solo agli operatori, ma a tutti gli appassionati del caffè.

Per informazioni o per confermare la presenza all’incontro, contatta CNA allo 0184/500309 oppure invia una e-mail a segreteria@im.cna.it