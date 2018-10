Ad Arma di Taggia un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato travolto da un cancello nella propria villetta bifamiliare. Dai primi accertamenti sembra che il cancello sia uscito dai binari travolgendo l’uomo. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica della tragedia. Sul luogo sono intervenuti il 118 ed i vigili del fuoco.

