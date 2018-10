E’ dedicato al Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, nel 40° anniversario della sua istituzione, il francobollo ordinario da 1,10 euro, emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico e distribuito da Poste Italiane. L’emissione filatelica è stata presentata oggi a Roma nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane Matteo Del Fante e il Responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane Giuseppe Lasco. Il francobollo dedicato ai 40 anni del Gis, che fa parte della serie tematica “il senso civico”, rappresenta un omaggio e un segno di riconoscenza nei confronti di un reparto militare altamente specializzato che svolge un lavoro straordinariamente prezioso al servizio della collettività. Poste italiane ha realizzato per l’occasione un folder filatelico che comprende il francobollo, una cartolina annullata e affrancata e una busta “primo giorno di emissione”. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito Internet poste.it.

