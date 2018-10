L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola incontrerà domani, venerdì 26 ottobre, le amministrazioni comunali di Taggia e di San Bartolomeo al Mare. L’assessore sarà accompagnato dai tecnici del Dipartimento Territorio, per un confronto che si concentrerà in particolare sui Piani urbanistici comunali, in fase di definizione. In questi mesi la Regione ha approvato diversi provvedimenti di legge e sta programmando importanti interventi in materia di edilizia scolastica che interesseranno in particolare il ponente ligure.

Gli incontri si terranno a Taggia alle ore 12 e nel pomeriggio a San Bartolomeo al Mare.

“Questi incontri rientrano nella scelta dell’amministrazione regionale di mantenere un costante rapporto con i Comuni – ha dichiarato l’assessore Scajola -. Vogliamo mantenere un confronto diretto, tecnico e operativo con le realtà locali in materia di urbanistica ed edilizia. In questi tre anni, come Regione, abbiamo apportato straordinari cambiamenti che consentono agli Enti Locali e a tutti i cittadini di avere norme più chiare, semplici e di più facile applicazione. In una fase storica particolarmente difficile, è fondamentale l’avvicinamento al territorio con regole che incentivino il lavoro e lo sviluppo”.