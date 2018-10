“Un musicista è per sua definizione un migrante, destinato a dialogare con tutti e a viaggiare per il mondo, senza mai dimenticare le sue radici” afferma Morgan, che stasera debutta come co-conduttore del 42° Premio Tenco, quest’anno intitolato “Migrans”.

La prima serata è aperta da Elisa sulle note di “Lontano lontano”, mentre Zuccherò ritira il “Premio Tenco Artista 2018”. Tra gli ospiti di stasera anche Lo Stato Sociale di Lodo Guenzi, che sostituirà a X Factor Italia Asia Argento. “Ogni tanto sarebbe bello mettere in discussione qualcuno quando dimostra di non avere talento e non solo quando succede qualcosa nel privato” dice Morgan.