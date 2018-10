Alla neo Dottoressa Chiara, per l’importante traguardo raggiunto, vanno le più sincere congratulazioni della redazione di Rivierapress.it

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 ottobre, all’Università degli Studi di Pavia, Chiara Foschini, 26enne di Bordighera, si è laureata in Medicina nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. L’argomento della tesi di Chiara è stato “Studio pilota di Imaging Rm avanzato nell’emicrania da attacco spontaneo ed indotto”. La studentessa bordigotta, diplomata al Liceo Aprosio di Ventimiglia, si è laureata con un voto finale di 110 e lode. Il relatore della tesi è stato il Professore Stefano Bastianello, il correlatore la Professoressa Anna Pichiecchio. Una volta terminata la discussione della tesi, Chiara è stata a lungo festeggiata da parenti ed amici.