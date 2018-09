A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, tutti i plessi scolastici di Sanremo riapriranno regolarmente il 17 settembre.

Da ormai tre anni, tutti i plessi sanremesi sono oggetto di profondi investimenti finalizzati alla messa in sicurezza, ristrutturazione, efficientamento energetico e ampliamento delle strutture.

Anche quest’estate, in concomitanza della chiusura estiva nelle scuole, si è lavorato in molti plessi scolastici. In alcuni i lavori sono già terminati, in altri, laddove gli interventi erano molto più ampi, proseguiranno nelle prossime settimane come da cronoprogramma, senza precludere il regolare svolgimento delle lezioni.

Anche alla scuola Rubino a Baragallo, dove un ritardo sul cronoprogramma dei lavori aveva fatto temere un possibile slittamento dell’apertura, le lezioni partiranno regolarmente lunedì.

La conferma stamattina, dopo un ultimo sopralluogo tra gli uffici tecnici comunali e la Preside dell’istituto, la dottoressa Silvia Colombo.

“In questi mesi abbiamo monitorato giornalmente l’andamento dei lavori con l’impegno diretto degli assessori Trucco, Nocita, Pireri e della consigliera Negro. Ringrazio gli uffici comunali, i dirigenti scolastici e tutte le ditte che da settimane stanno lavorando senza sosta nelle scuole. E’ stato fatto un grande sforzo per poter riaprire tutte le scuole regolarmente. In alcuni plessi i lavori andranno avanti, come da programma, senza interferire con il normale svolgimento delle lezioni” – ha commentato il Sindaco Alberto Biancheri.

Dal 2015 ad oggi, l’Amministrazione comunale ha approntato un piano di investimenti per oltre 7,5 milioni di euro sull’edilizia scolastica.