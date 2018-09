Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia è pronto ad iniziare la nuova stagione calcistica 2018/19. Sono stati decisi i componenti dei quadri tecnici del settore giovanile. Elementi di grande professionalità, patentati ed esperti, collaboreranno per rendere unica ed interessante l’esperienza sportiva dei ragazzi di ogni squadra. Quadri tecnici del settore giovanile per la stagione 2018/19: responsabile del settore giovanile: Fabrizio Federici direttore tecnico: Francesco Lapa responsabile tecnico: Rocco Giglio responsabile del Torino F.C. Academy: Ivan Busacca preparatore portieri: Luca Soncin responsabile dell’attività motoria: Francesco Lapa responsabile della sezione calcio femminile: Claudio De Nunzio/Ivan Busacca

