Quest’anno per la sua decima edizione il Festival Crossover torna ad animare le notti nizzarde sino a domenica 26 agosto. Con una line up ricca di artisti internazionali e della scena locale, il festival interessera diverse aree della città per tutto il weekend.

La forza del festival, come dice il suo nome incrocio, è quella di spaziare da un genere all’altro mettendo assieme artisti di diversi generi musicali coinvolgendo culture e influenze differenti.

Nato come festival introduttivo all’estate, l organizzazione Panda Events ha saputo farlo crescere nel corso degli anni trasformandolo in una catena di eventi che, oggi, durano tutto l’anno.

Tra i tanti nomi che hanno solcato il palco delle edizioni precedenti (Fishbone, Charlotte Gainsbourg, Metronomy, Cypress Hill, Jeff Mills, Dj Bonobo, ecc.)

Il Festival si svolgerà al Teatro Des Verdure a Nizza dalle 19 alle 23.30 seguito da un after party al kwartz club da mezzanotte alle 5 del mattino.

Maggiori informazioni sul sito dell’evento www.festival-crossover.com

Lineup degli artisti:

Venerdi: kid francescoli, polo e pan, rone, luisahh

Sabato: petit biscuits, darius, lemarquis, stereoclip

Domenica: serata di chiusura sulla terrazza del plaza con afromqn radio.