Più di cento appuntamenti tra live, dj set e intrattenimento per famiglie. Ogni sera una proposta, per settantadue giorni di spettacoli sempre diversi a bordo piscina.

Con l’estate 2018, ritorna Folies Royal, la programmazione artistica esclusiva del Royal Hotel di Sanremo, straordinaria eccellenza della Riviera turistica: un calendario incalzante di eventi andrà a svilupparsi da sabato 23 giugno a domenica 2 settembre, nello sfondo dell’incantevole location 5 stelle.

Un’estate intera di show dunque, troverà spazio nella cornice del Ristorante Corallina, punta di diamante dell’albergo, con la sua piscina di acqua di mare firmata dal designer Giò Ponti: sullo sfondo di un tramonto, circondati da un parco lussureggiante, chiunque voglia regalarsi un aperitivo informale come un’elegante cena, troverà nella proposta Folies Royal un momento di intrattenimento di classe e una serata indimenticabile.

Anno dopo anno, il Royal Hotel non smette di confermarsi realtà attenta ai suoi ospiti quanto aperta alla città: ogni serata, dal lunedì alla domenica, il Corallina ospiterà esibizioni musicali e dj set, rivolti al pubblico dell’hotel come a quello esterno.

Uno sguardo speciale sarà dedicato anche alle famiglie, con proposte attuali riservate ai più piccoli: in prima serata, ogni martedì e giovedì, i laboratori di baby cooking curati da LabMI di Roberta Esposito; tutti i mercoledì e le domeniche, i magic show di Salvatore Stella.

Cooperativa CMC firma la direzione artistica per il settimo anno consecutivo, in perfetta sintonia con lo staff del Royal Hotel, che si avvale della professionalità di Marco Sarlo – management consultant – e dell’impegno imprenditoriale della proprietà, rappresentata dall’Ing. Edoardo Varese, presidente ed amministratore delegato della società.

Anche quest’anno ai possessori della Royal Gold Card verrà riconosciuto uno sconto speciale del 20% sui servizi bar, ristoranti, piscina e wellness (escluso i trattamenti).

Per maggiori informazioni sull’uso della tessera, si prega di prendere contatto con il nostro Front Desk all’indirizzo email reception@royalhotelsanremo.com o al nr. 0184 5391.

Le Proposte artistiche Folies Royal 2018

DJ & MUSIC TIME – Dal lunedì alla domenica

Le realtà artistiche protagoniste per l’estate in arrivo, tra alcune conferme e interessanti nuove proposte, andranno a comporre una programmazione sempre varia che toccherà diverse atmosfere e generi, nell’obiettivo di soddisfare le esigenze di un pubblico trasversale.

La settimana inizia ogni lunedì con il dj set di Federico Staltari, giovane e talentuoso musicista apprezzato nei locali di tendenza della riviera; dal martedì alla domenica, spazio invece alla musica dal vivo.

Tra le varie novità dei live di quest’anno, i Glue’s Avenue, dinamica formazione che propone un repertorio coinvolgente e molto attuale, tra italian-swing e hit con arrangiamenti originali; il duo composto da Sonny Riviera e Andrea Di Michele, in un viaggio musicale nella musica internazionale rivisitata in chiave elettro-acustica; la giovane proposta dei Talamo; il Freddy Colt duo, guidato dal noto compositore e maestro d’orchestra.

A seguire, una breve presentazione del programma e del cast artistico 2018.

DJ TIME – Ogni lunedì

La settimana si apre con la serata dedicata al dj set, con la selezione musicale di Federico Staltari, per raffinate atmosfere lounge e chill out a bordo piscina.

MUSIC TIME – Dal martedì alla domenica

Orrigo Boetti duo

La raffinata vocalist Beatrice Orrigo, sulle note di Gian Luca Boetti al pianoforte, propone un coinvolgente intrattenimento che accompagnerà il pubblico attraverso il pop melodico, lo swing e gli evergreen senza tempo.

Valbossa duo

Duo interamente al femminile – composto dalle musiciste e vocalist Valbilene Coutinho e Marisa Fagnani – offre un garbato repertorio internazionale all’insegna delle calde atmosfere brasiliane.

Beatrice & Serena duo

Il talento vocale di Beatrice Orrigo, accompagnato dalla fisarmonica e dalle tastiere di Serena Lo Faro, si uniscono in questo duo di notevole fascino ed esperienza, per un elegante excursus nella musica leggera di vari decenni, proposto con grazia e tecnica impeccabile.

Gian Luca Boetti pianobar

Cantante e pianista di lungo corso, propone un vasto repertorio, accompagnandosi alle tastiere, spaziando tra evergreen, classici della canzone italiana e internazionale e hit del momento.

Um a zero trio

Bossanova, samba, choro e brani di musica leggera italiana, con la voce meravigliosa di Valbilene Coutinho, brasiliana doc che proporrà l’ascolto di canzoni note e meno note portate al successo da grandi protagonisti come Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque de Hollanda, Mina, etc… Con lei, Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria.

Fagnani Martini duo

Il talento raffinato della chitarrista e cantante Marisa Fagnani, accompagnata al piano dal maestro Gianni Martini, per una ricercata proposta di canzone d’autore e pop italiano ed internazionale.

Sonny & Dimi duo

Sonny Riviera e Andrea Di Michele, in un viaggio musicale, che parte dagli anni ’50 e arriva ai grandi successi del momento, reinterpretato con voce, chitarra, l’utilizzo del loop e di raffinate percussioni elettroniche.

The Swing Jazz duo

Originale duo sax, voce e pianoforte, propone un repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing, sottofondo ideale di accompagnamento per una serata di classe.

Freddy Colt duo

Il maestro Freddy Colt, pianista e compositore di successo dalla lunga carriera alle spalle, sarà alla guida di un duo che vedrà la preziosa presenza della vocalist femminile Yvonne Shaw, che spazierà tra influenze retrò, classici evergreen e lo swing più irrestibile.

Talamo

Giovane duo chitarra e voce, regala una selezione di cover acoustic-rock, dai cantautori italiani (Mengoni, Negramaro) agli artisti internazionali (Jeff Buckley, Adele), e arrangiamenti specifici di brani di tendenza (Avicii, James Bay, Megan Trainor) e classici indimenticabili (Beatles, Battisti, Tenco).

Glue’s Avenue

Nuovissima e dinamica formazione composta da musicisti con diverse importanti esperienze alle spalle. Il crooner sanremese Andrea Arnaldi, il chitarrista e cantante Lorenzo Spinozzi e il contrabbassista Roberto “Cespu” Bonazinga, si proporranno alternandosi in duo o in trio – con la speciale partecipazione di Eleonora Amerio alla voce in alcune serate – esibendosi in un vasto repertorio che spazierà dall’italian-swing, al soul, alle hit internazionali con arrangiamenti originali e coinvolgenti.

New Summer Band

Una proposta unica per celebrare il cuore dell’estate: il Ferragosto del ristorante Corallina sarà animato da un ensemble composto da alcuni tra i migliori musicisti del panorama locale e non solo, in una serata speciale di festa, musica e divertimento a bordo piscina.

Renato Spinetti

Musicista affermato ed estremamente versatile, è dotato della notevole padronanza di un repertorio molto vasto, che propone con voce sempre intonatissima, accompagnandosi alla chitarra e alle tastiere, muovendosi agilmente dai classici internazionali ai brani del momento.

Cristina Panero trio

Giovane vocalist, esplora percorsi diversi, dalla musica leggera al jazz. Accompagnata al pianoforte dal maestro Giovanni Amelotti e dalla batteria di Enzo Cioffi, propone un repertorio ampio che si muove fra gli standard più famosi ed ascoltati, canzoni italiane intramontabili e brani di musica leggera dei più importanti artisti internazionali.

Fled

Coinvolgente trio voce, chitarra e basso – guidato da Edoardo Cinalski – spazia dai grandi classici del jazz (Frank Sinatra, Billie Holiday) al funky (Bobby Hebb, Stevie Wonder) ai cantautori Italiani (Fred Buscaglione, Fred Bongusto, Loredana Bertè, Lucio Dalla, Alex Baroni) al pop (Lady Gaga, Britney Spears). Il tutto con arrangiamenti particolari, inclini alla morbidezza.

BABY SHOW – Ogni martedì, mercoledì, giovedì e domenica, in prima serata

Il Royal Hotel conferma la sua attenzione alle famiglie, con una proposta innovativa di spettacoli dedicati ai bambini, attuali e convolgenti.

Le serate di intrattenimento musicale saranno infatti affiancate da quattro appuntamenti a settimana – del martedì, mercoledi, giovedì e della domenica – dedicati alla magia, giocoleria e a laboratori di cucina interattiva, che si svolgeranno nella zona Smile Club, adiacente al ristorante Corallina.

LAB MI. L’ARCHITETTO DEI BAMBINI di Roberta Esposito – Ogni martedì e giovedì

Nelle sere di martedì e giovedì, dalle 19.00 alle 21.00 circa, ecco i laboratori di baby cucina di LabMi, divertenti avventure culinarie dedicate all’infanzia per “piccoli chef” dai 5 ai 10 anni.

Nato dalla mente e dall’esperienza di Roberta Esposito – architetto specializzato nella progettazione interna di asili, scuole e ludoteche e nella realizzazione di specifici progetti rivolti ai bambini – LabMi si sviluppa in due proposte, con l’intento di promuovere la creatività e la cultura con un’offerta ludico educativa inedita, dedicata alle nuove generazioni:

-“Pizza Chef” – Dai curiosi aneddoti sulla pizza a divertenti opportunità per cimentarsi nel ruolo di baby pizzaioli.

-“Creative Chef” – Un momento per sensibilizzare i più piccoli all’importanza di evitare gli sprechi e guidarli alla preparazioni di divertenti tramezzini.

TEATRO DEI MILLE COLORI di Salvatore Stella – Ogni mercoledì e domenica

Ogni domenica e mercoledì, dalle 19.30 alle 21.30 circa, ritornano i poliedrici show del Teatro dei mille colori, a cura di Salvatore Stella.

Alla luce della sua lunga e variegata carriera, che spazia dal cabaret alla magia, dal teatro ragazzi alla giocoleria, l’artista sanremese si esibisce con grande esperienza in una selezione di numeri e sketch ogni volta diversi, che conquistano il giovane pubblico ospite dell’hotel così come quello esterno che sceglierà il ristorante Corallina per la propria serata.

Il Calendario Folies Royal 2018

GIUGNO 2018

Data Evento Specifiche

S 23 Music Time Orrigo Boetti duo

D 24 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Valbossa duo

L 25 DJ Time Dj Staltari

MA 26 Baby cooking Lab MI

Music Time Beatrice & Serena duo

ME 27 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

G 28 Baby cooking Lab MI

Music Time Um a zero trio

V 29 Private party

S 30 Music Time Fagnani Martini duo

LUGLIO 2018

Data Evento Specifiche

D 1 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Sonny & Dimi duo

L 2 DJ Time Dj Staltari

MA 3 Baby cooking Lab MI

Music Time Beatrice & Serena duo

ME 4 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Renato Spinetti

G 5 Baby cooking Lab MI

Music Time Swing Jazz duo

V 6 Music Time Freddy Colt duo

S 7 Music Time Talamo

D 8 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

L 9 DJ Time Dj Staltari

MA 10 Baby cooking Lab MI

Music Time Beatrice & Serena duo

ME 11 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

G 12 Baby cooking Lab MI

Music Time Valbossa duo

V 13 Music Time Talamo

S 14 Music Time Glue’s Avenue

D 15 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Cristina Panero trio

L 16 DJ Time Dj Staltari

MA 17 Baby cooking Lab MI

Music Time Beatrice & Serena duo

ME 18 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

G 19 Baby cooking Lab MI

Music Time Um a zero trio

V 20 Music Time Glue’s Avenue

S 21 Music Time Talamo

D 22

Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Renato Spinetti

L 23 DJ Time Dj Staltari

MA 24 Baby cooking Lab MI

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

ME 25 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Beatrice & Serena duo

G 26 Baby cooking Lab MI

Music Time Swing Jazz duo

V 27 Music Time Fled

S 28 Music Time Valbossa duo

D 29 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Sonny & Dimi duo

L 30 DJ Time Dj Staltari

MA 31 Baby cooking Lab MI

Music Time Beatrice & Serena duo

AGOSTO 2018

Data Evento Specifiche

ME 1 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

G 2 Baby cooking Lab MI

Music Time Swing jazz duo

V 3 Music Time Glue’s Avenue

S 4 Music Time Freddy Colt duo

D 5 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Valbossa duo

L 6 DJ Time Dj Staltari

MA 7 Baby cooking Lab MI

Music Time Beatrice & Serena duo

ME 8 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

G 9 Baby cooking Lab MI

Music Time Sonny & Dimi duo

V 10 Music Time Glue’s Avenue

S 11 Music Time Talamo

D 12 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Renato Spinetti

L 13 DJ Time Dj Staltari

MA 14 Baby cooking Lab MI

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

ME 15 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time New summer band

G 16 Baby cooking Lab MI

Music Time Fagnani Martini duo

V 17 Music Time Freddy Colt duo

S 18 Music Time Renato Spinetti

D 19 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Glue’s Avenue

L 20 DJ Time Dj Staltari

MA 21 Baby cooking Lab MI

Music Time Cristina Panero trio

ME 22 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

G 23 Baby cooking Lab MI

Music Time Um a zero trio

V 24 Music Time Glue’s Avenue

S 25 Music Time Freddy Colt duo

D 26 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Sonny & Dimi duo

L 27 DJ Time Dj Staltari

MA 28 Baby cooking Lab MI

Music Time Beatrice & Serena

ME 29 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Gian Luca Boetti pianobar

G 30 Baby cooking Lab MI

Music Time Fled

V 31 Music Time Swing Jazz duo

SETTEMBRE 2018

Data Evento Specifiche

S 1 Music Time Cristina Panero trio

D 2 Baby star Teatro dei mille colori

Music Time Fagnani Martini duo