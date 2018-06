A pochi giorni dalla fine delle scuole e all’inizio ufficiale dell’estate, ha preso avvio la nona edizione dell’Educamp City Imperia 2018, campus sportivo multidisciplinare organizzato dal Coni Point provinciale. Una prima giornata caratterizzata, come da tradizione, dal grande fermento che ha animato sin dal primo mattino il Palazzetto dello Sport presso il quale le famiglie, avvalendosi dell’ampia fascia oraria resa disponibile quest’anno dagli organizzatori con la formula del pre-campus, che consente la consegna dei propri ragazzi a partire dalle 7.30 del mattino fino alle ore 9, orario canonico di inizio delle attività, hanno atteso con trepidazione di scoprire a quale dei singoli educatori dello staff Coni, responsabili ciascuno di un diverso gruppo di partecipanti suddivisi per età, fosse stato assegnato il proprio figlio o nipote. A seguire, tutti i partecipanti hanno da subito ricevuto e indossato il kit di abbigliamento compreso nella quota, hanno ricevuto le ultime istruzioni e raccomandazioni per poi poter finalmente iniziare i veri e propri esercizi, i giochi, le sfide e le varie attività motorie propedeutiche alle tante discipline sportive coadiuvati da tecnici e dirigenti societari locali che anche quest’anno hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. All’inaugurazione ha presenziato anche il Presidente Coni Liguria Antonio Micillo.

Ben 19 le società sportive presenti e attive per circa 20 diverse discipline: U.S. Maurina Olio Carli, Imperia Basket A.S.D., G.S. Riviera dei Fiori, O.K. Club A.S.D., Centro Studi Danza Mov’Art, Comitato Provinciale F.C.I., Ginnastica Imperia A.S.D., Niche A.S.D., Rai Nantes Imperia ‘57 A.S.D., San Camillo U.S.D., Volley Primavera A.S.D., U.S. Maurina Volley A.S.D., Nuova San Camillo Volley Imperia A.S.D., Yacht Club Imperia A.S.D., Circolo Borgo Capuccini, Imperia Rugby A.S.D., Circolo Tennis Imperia A.S.D., Riviera Triathlon 1992 A.S.D., Informare A.S.D. e P.S., Centro Cinofilo Ligure A.S.D., Gm Sports Project S.r.l. S.S.D. e Fudoshin Karate Liguria A.S.D., Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue.

Le discipline sportive praticate nell’arco dell’intera settimana sono: atletica, calcio, ciclismo, danza sportiva, ginnastica artistica, judo, karate, nuoto, paddle, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, pesca sportiva, rugby, savate, tennis, triathlon, vela.

Per informazioni e iscrizioni, relativamente alla quarta e ultima settimana dal 9 al 13 luglio 2018, possibili anche per chi avesse già prenotato un posto in una delle settimane precedenti, contattare il Coni Point Imperia al numero 0183.291345 o via mail all’indirizzo imperia@coni.it