Relativamente alle dichiarazioni della Dottoressa Silvia Sciandra, vicesindaco di Ventimiglia sul contributo del comune alla Comunità Religiosa Islamica ecc. deliberato il 07 giugno u.s. dall’Amministrazione comunale afferma quanto:

Se non capiamo che è opportuno dialogare con il mondo islamico nel momento in cui si presenta in queste forme, allora è inutile che poi ci lamentiamo se ci sono gli estremisti, al di là del fatto che laicità significa riconoscere ogni professione di fede per quella che è.

Credo, che sia obbligatorio riportare un po’ di ordine e chiarezza sull’argomento. In primis la libertà di culto/religione è parte fondante della Nostra Carta Costituzionale art. 19/20 e, quindi, mai, il popolo italiano e/o le sue Istituzioni amministrative e non, hanno proibito tale esercizio e/o posti in essere ostali, se non per sopraggiunti e manifesti problemi di ordine e sicurezza pubblica.

L’Italia è uno dei paesi europei con più sedi di culto islamiche legalmente riconosciute e presenti sul territorio.

Ma, la cosa che più mi preme è chiedere alla vice Sindaco il significato e lo specifico del termine Opportuno, che Lei ha usato.

Dr.ssa Sciandra, perdoni il mio poco comprendere il suo pensiero: E’ opportuno dialogare con il mondo islamico in cui si presenta in queste forme, allora è inutile che poi ci lamentiamo se ci sono gli estremisti. Ma, credo, che ci stia dicendo che non lo facciamo abbastanza, non siamo disponibili, non c’è attenzione ecc. e, quindi da ciò potremmo essere la causa di episodi di estremismo”?

Come pocanzi Le rappresentavo, che dal 1948 abbiamo con la Carta Costituzionale dato corpo e anima alla libertà di culto e non solo ma, mi preme evidenziarLe, che, il popolo italiano è da secoli che riconosce, che aiuta e apre le sue porte al dialogo a chi non è cristiano/cattolico.

Gli uomini e le donne, che rispettano la ospitalità, i propri simili e quindi rispettano le norme che governano e guidano la nostra comunità, sono miei pari e quindi destinatari di cittadinanza. Senza alcuna differenza, di razza, di religione, di sesso e colore della pelle.

Dr. ssa Sciandra, i Nostri concittadini, giornalmente fanno opera di misericordia, di riconoscenza umana, di disponibilità, di attenzione e soprattutto di accoglienza, non solo nei confronti dei religiosi islamici, ma, nei confronti di tutti coloro che non professano il Cristianesimo, poiché è intrinseca nel nostro sentire e comunicare il senso altissimo del termine Libertà.

Marcello Bevilacqua

Responsabile Provinciale Sicurezza e Immigrazione

Lega