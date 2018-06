In occasione dei festeggiamenti del 50° anno del Genoa Club Bordighera, le Scuola Calcio, U.S.Camporosso e U.S.Dolceacqua (affiliate Genoa Future Football) hanno organizzato e realizzato con ottimo successo, il 1* Torneo Internazionale di calcio “Dolcecampo” dedicato ai giovani calciatori della Categoria Primi Calci 2009, con la partecipazione di ben 12 squadre italiane e francesi. Le società che hanno partecipato al Torneo sono state: Cap D’Ail (vincitrice del Torneo), Imperia Calcio, Virtus Sanremo, Dolceacqua, Camporosso, Etoile Mentone, Borgaretto (Torino), Riviera dei Fiori, Riva Ligure, San Bartolomeo, Finale Ligure. Le società organizzatrici ringraziando tutte le Società partecipanti insieme al Comune di Camporosso, il Comune di Dolceacqua, Barale Coppe e Trofei Bordighera, Ditta Moro Idraulica Bordighera, Toso Edilizia Dolceacqua, Ristorante “La Viassa” Dolceacqua, Ditta Tecnos Srl Bordighera, Baca Popolare di Ventimiglia e il Genoa Club Bordighera, da appuntamento alla prossima edizione.

