Un bagno di folla ha accolto Ineja 2018: dopo il taglio de nastro sono iniziati i festeggiamenti, durati tutta la serata fino a tarda notte.

E oggi, come per i prossimi giorni fino al 25 giugno, si replica.

Per tutti gli amanti dello shopping alle 18.00 apriranno gli stand di MercantIneja con una variegata offerta di prodotti gastronomici e artigianali per tutti i gusti. L’area espositiva sarà dislocata in calata Cuneo.

Per i più piccoli, ma anche per i grandi, al via la pesca della ucchetta alle ore 18.45 nell’area espositiva. Cosa avrà per voi un serbo la fortuna? Venite a scoprirlo.

Tanta musica e danze questa sera, con un speciale accento americano: esibizione di ballo country a cura dell’Associazione Old Wild West, nell’area spettacoli; nell’area festa vi aspetterà invece esibizione di box da parte dell’Associazione Fighting Boxe Imperia.

Alle 19.30 uno dei momenti più attesi: apertura degli stand gastronomici con Mediterraneacucina e il tipico piatto dello stoccafisso all’Onegliese.

Sempre presente nella tenda incontri anche l’esposizione di porcellana dipinta a mano, decoupage e quadri ad acquarello ed olio realizzati dai soci del Centro Sociale Polivalente L’Arcobaleno.

Anche questa sera Ineja per il sociale offre l’attività formativa Pompieropoli a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Imperia.

Un vero appuntamento speciale attende tutti gli ospiti alle ore 21.00 nella Basilica di San Giovanni concerto di musica sacra “Septem Ultima Verba” del compositore Michael John Trotta a cura del coro Troubar Clair e della giovane orchestra Note Libere di Sanremo.

A partire dalle 21,15 serata danzante con musica dal vivo con l’orchestra “Sorrisi e Musica” area spettacoli, intramezzato alle 22.30 con l’esibizione e lo spettacolo di ballo country a cura dell’Associazione Old Wild West prosegue serata danzante con Orchestra Sorrisi e Musica

Maggiori informazioni su www.ineja.it e sui nostri canali socia. Vi aspettiamo!