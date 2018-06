Una donna di origine ecuadoriana è stata fermata sul treno a Mentone nonostante fosse in possesso del documento d’identità italiano, residente in Italia da 15 anni, è sposata con un nostro connazionale. Irremovibili i Gendarmi che le hanno contestato un’irregolarità nel suo documento di identità.Un episodio che si inserisce nel clima già teso tra i due paesi per il caso Acquarius.

Ricordiamo che ieri molti automobilisti e scooteristi sono stati controllati e multati appena oltre confine.