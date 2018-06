La Camera Penale Imperia-Sanremo esprime la sua piena solidarietà alla Collega Elena Pezzetta e alla Sua famiglia per la vile aggressione subita da parte di Nadhir Garibizzo, soggetto che già in altre occasioni si è reso responsabile di atteggiamenti violenti e prevaricatori nei confronti di altri Colleghi.

Libero di muoversi con disinvoltura anche all’interno del Tribunale, nonostante la sua indubbia pericolosità, ha posto in atto un gesto in qualche modo prevedibile.

L’attacco è alla persona e alla funzione difensiva, che Noi tuteleremo incondizionatamente.

Il Presidente e il Direttivo

Camera Penale Imperia-Sanremo

Cara collega Elena Pezzetta,

a nome dei componenti del Direttivo della Camera Civile Imperia-Sanremo, di tutti gli iscritti e mio personale, ti esprimo la più viva solidarietà per il grave atto di violenza commesso nei confronti tuoi e della tua famiglia, a cagione dell’esercizio dei diritti-doveri della nostra professione.

Un cordiale saluto

Angelo Roggero