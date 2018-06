“Regione Liguria esprime cordoglio per la vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio alla Fincantieri di Sestri Ponente. Tutta la giunta si stringe intorno ai famigliari e ai colleghi di Salvatore Lombardo e ribadisce il suo impegno a garantire a tutti il diritto di lavorare in totale sicurezza”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Liguria Giovanni Toti.

“Di questo – prosegue la nota – si è già discusso con i sindacati nella Cabina di Regia sul lavoro e di questo si discuterà durante gli Stati Generali sul lavoro che si svolgeranno a luglio a Genova.

Metteremo sul tavolo proposte concrete per garantire maggior sicurezza a tutti i lavoratori”.