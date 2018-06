Secondo l’indagine sulle spese delle famiglie di Banca d’Italia, nel 2016 la quota di famiglie liguri in povertà assoluta è cresciuta, superando il 10%, dato ampiamente superiore alla media nazionale.

Nel 2014 era considerata in stato di povertà relativa una famiglia con una spesa mensile inferiore a 1.042 euro, corrispondente alla spesa mensile pro capite in Italia. Tra il 2014 e il 2016 la quota di famiglie liguri in stato di povertà è salita dall’8,0 al 10,5%, in linea con le altre regioni italiane.