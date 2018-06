Appuntamento con la Russia mercoledì sera alla Federazione Operaia di via Corradi 47 a Sanremo. Galina Osipova presenta “La Russia di Sochi: il Paradiso del Mar Nero”. Saranno proiettati filmati e fotografie. Seguirà un rinfresco. Informazioni al 3395953834.

Sochi è una città di 400 mila abitanti della Russia meridionale, sulle rive del mar Nero. E’ nota, in patria e all’estero, come importante centro turistico grazie al clima diverso dal resto della Russia e alle sue infrastrutture. E’ così possibile andare al mare in estate e sciare in inverno. Sochi ha ospitato i XXII Giochi olimpici invernali nel 2014 ed è sede del Gran Premio di Russia per il Campionato del mondo di Formula 1.