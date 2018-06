La dirigenza, lo staff e la squadra dell’Argentina porgono le più sentite condoglianze al loro fedele collaboratore Massimo Stecca per la scomparsa del nipote Massimiliano Anfossi. Il 42enne, deceduto nella notte a seguito di un incidente stradale, era tifoso rossonero da sempre.

