Stamani intorno alle 8, sull’Aurelia a Ospedaletti un 55enne di Ventimiglia è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto con la moto nei pressi dell’incrocio con strada Valdirodi. Un’ambulanza di Sanremo Soccorso ha trasferito l’uomo in codice rosso all’ospedale Borea di Sanremo.

