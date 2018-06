Sono riprese questa mattina al campo ippico del Solaro, a Sanremo, baciate da un sole accattivante, le gare del Concorso internazionale di equitazione. Nella Cavalli di 6 anni altro successo brasiliano. Questa volta di Felipe Juarez De Lima. Seconda la lombarda Giulia Levi, prima degli italian di una classifica che nei primi otto vede ben sette stranieri.

La più importante C135, è stata appannaggio di Peter Bulthus su “Icarus”che ha precedutola norvegese Eva Ursin e la francese Caroline Bittan. Di grande valore il quarto posto di Giorgia Rozzio, del Centro Ippico Pompeiana, che ha così bissato l’ottimo risultato di ieri quando, nella stessa categoria, ha ottenuto la quarta piazza, ancora preceduta da tre stranieri e comunque prima degli italiani. Una grossa soddisfazione anche per il padre Silvano, cavaliere di buon livello e suo istruttore.

Dopo la pioggia di ieri che non solo non ha frenato e gare ma ha permesso d ottenere lo stesso percorsi netti, grazie al magnifico fondo del campo di gara, oggi c’era qualche preoccupazione perché il fondo era stato in ogni caso messo a dura prova.Tutto superato anche grazie all’ottimo lavoro di ripristino da parte dei giardinieri della Società Ippica Sanremo, organizzatrice della manifestazione.

Le gare proseguono per tutta la giornata con ingresso gratuito. A darsi battaglia sono cavalieri e amazzoni di ventuno nazioni. Ed è folta anche la pattuglia sanremese che già ha ieri ottenuto tre vittorie seppure con Andrée Felipe Nagata, brasiliani, e Carolina Massaglia, che vive a Montecarlo, comunque tutti e tre tesserati per la Società Ippica Sanremo. “Una grande soddisfazione – spiega la presidente Maria Grazia Valle Valenzano Menada – vedere i nostri cavalieri cimentarsi con tanti campioni e riuscire a ottenere apprezzabili risultati e addirittura a vincere. Per la Società ippica Sanremo sono impegnati Caterina Bruno, Camilla e Carolina Massaglia, Chloe Bertolini, Felipe e André Nagata, Ludovica Marelli, Katarina Repetto, Camilla Conti, Leo Ballestra e Melissa Van Pelt. Assente l’idolo di casa Matteo Soleri, impegnato con gli esami di maturità al liceo scientifico.