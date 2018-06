Il Comune di Sanremo sta pensando alla sicurezza per consentire il passeggio serale nella zona del porto vecchio a luglio e agosto. Le isole pedonali sono oggetto di misure rinforzate contro i gesti di squilibrati o terroristi che possono piombare con veicoli sulla folla. Per blindare l’isola ci vorranno le auto o i furgoni degli esercenti posizionate accanto alle transenne così da realizzare barricate salva-movida, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.