Tre appuntamenti in uno, liberi a tutti, domani, giovedì 7 giugno, all’Hotel Nazionale di Sanremo. Vale a dire con un incontro alle 17 con un noto medico che presenterà due suoi libri, un’apericena con musica la sera mentre insieme ci sarà uno spazio per promuovere l’aiuto agli animali. Il tutto con numerosi ospiti giunti appositamente da varie località italiane.Titolo del pomeriggio-serata ‘Nutriamoci in armonia come in una favola’, organizzato dall’associazione no profit I Colori della Gioia guidata da Gioia Lolli.

Vasco Merciadri, medico di fama nazionale, presenta i suoi libri “Il fiume che scorre”, scritto con Daniele Boni, e “Di savana e di montagne”. Merciadri, noto nutrizionista, sostiene le diete vegane.

Interverrà anche Alessandra Di Lenge, ‘iena vegana’. Fra gli ospiti la consulente nutrizionista Stefania Broglia, Valerio Vassallo, presidente di Meta, e Tony Curcio, presidente dell’Avi (Associazione vegani italiani).

‘Abbiamo deciso di richiamare il dottor Merciadri – spiega Gioia Lolli – che è stato con noi recentemente ottenendo grandi apprezzamenti e consensi. Oltre che alle diete vegane volgeremo la nostra attenzione agli animali a quattro zampe’. Saranno presenti animalisti mentre chi lo desidera potrà portare cibi e medicinali per cani e gatti. Quanto raccolto sarà poi inviato a diversi rifugi.

L’apericena (per chi vorrà rimanere), al Roof Garden del Nazionale, sarà accompagnato da intrattenimento musicale.