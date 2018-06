In occasione della finale nazionale del 31° Sanremo Rock & Trend Festival, il più ambito e longevo Festival Rock dedicato alle band emergenti, che si svolge dal 5 all’ 8 giugno al Teatro Ariston di Sanremo, si svolgerà tutte le sere dalle 22:00, a partire da lunedi 4 all’ 8 giugno al Rolling Stone di Portosole il DopoFestivalRock organizzato dalla Marco Balestreri Management grazie alla direzione del concorso.

Un DopoFestivalRock in cui sarà possibile assistere a speciali jam session live e scoprire i “segreti” del festival attraverso i racconti dei suoi ospiti e delle band in gara.

Durante le serate oltre ai 700 musicisti presenti in città non è improbabile che al locale si possano incontrare i giurati del concorso da Andy (Andrea Fumagalli) dei Bluvertigo, la voce storia dei network radiofonici Alex Peroni presentatore della manifestazione il rocker Pino Scotto, il giornalista, autore televisivo e musicofilo Alfredo Saitto, il chitarrista e voce dei New Trolls Ricky Belloni, il chitarrista degli ABC, produttore e autore Matt Backer, il produttore discografico, musicista, compositore e arrangiatore Giovanni Errera, il musicista, produttore e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi, il giornalista Mario Luzzatto Fegiz. Mauro Coruzzi (Platinette).