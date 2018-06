In attesa delle ultime iscrizioni, previste direttamente a Milano, la 48° Granfondo Milano – Sanremo, in programma domenica 10 Giugno, ha già raggiunto quota 1000 partenti. L’evento per amatori, che si sviluppa lungo il leggendario percorso della Classicissima, si conferma quindi come uno dei principali appuntamento per gli appassionati di ciclismo. A testimonianza anche del grande valore turistico della manifestazione, al via ci saranno anche ciclisti provenienti da Paesi molto lontani come Russia, Australia e Sudafrica. Ogni anno infatti la metà degli iscritti è costituita da stranieri, soprattutto di Belgio, Germania ed Inghilterra.

Il fascino di questa gara è costituito proprio dal percorso, lungo il quale sono state scritte pagine indelebili della storia del ciclismo. La Classicissima di Primavera è infatti una delle corse più celebri ed ambite a livello mondiale, teatro di imprese di grandi Campioni del presente e del passato.

Il ritrovo per la partenza si terrà alle porte di Milano, domenica 10 giugno alle ore 6:30, presso l’Hotel Ripamonti in via dei Pini 3 a Pieve Emanuele (MI). Il via, previsto alle ore 7, avverrà per griglie distanziate di circa 10 minuti. Dopo aver percorso la pianura lombarda e piemontese, ed aver sorpassato il Turchino, si arriverà sulla costa. Da Genova si costeggerà il mare fino al traguardo di Sanremo. Sul finale sono previste le leggendarie salite della Cipressa e del Poggio. L’arrivo dei primi è previsto alle ore 15 circa, mentre la fine corsa sarà alle 19. Una volata lunga 296 Km dentro la storia del ciclismo !

A Sanremo il centro logistico sarà il Palafiori di corso Garibaldi. La struttura, davanti alla quale è prevista la linea d’arrivo, ospiterà infatti il pasta party e la cerimonia di premiazione finale. Al pasta party (con un menù rigorosamente ligure, con la tradizionale pasta al pesto con patate e fagiolini), acquistando l’apposito ticket, potranno partecipare anche gli accompagnatori. Sarà inoltre possibile farsi la doccia e lasciare la bicicletta in un comodo e sicuro deposito (senza quindi dover tornare in albergo o nelle proprie vetture).

L’organizzazione sportiva è curata dall’UC Sanremo. Per iscrizioni ed informazioni (anche per organizzare il viaggio, dall’hotel ai trasferimenti) è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione www.milano-sanremo.org

La Granfondo Milano – Sanremo è presente anche su Facebook (www.facebook.com/GranfondoMilanoSanremo), su Twitter (@GF_Sanremo) e su Instagram (ucsanremo).